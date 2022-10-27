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Зеленський про "відступ" росіян із Херсона: це інформаційна операція

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Окупанти не відступили із Херсона. Це інформаційна атака зі спробами виманити українські війська з інших напрямків.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

"Я не бачу, щоб вони тікали з Херсону. Це інформаційна атака. Це така атака для нас, щоб ми пішли туди, щоб перекинули війська з інших небезпечних напрямків. Це була їхня інформаційна операція, вони не готові залишити Херсон. Але вони знають, що, якщо ми досягнемо успіху, вони не матимуть змоги вийти", - зазначив Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи це означає, що війська РФ в оточенні, президент України зазначив, що противник знає про цю проблему.

"Їхні найбільш підготовлені солдати на своїх місцях. Ніхто не поїхав. Ми бачимо це і не віримо їм", - додав глава держави.

Раніше ми писали, що російські солдати готуються утримувати Херсон та вибудовують нові рубежі оборони у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Також повідомлялося, що, за словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, бійці ЗСУ перебувають в активній обороні на Херсонському напрямку.

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Вторгнення Росії до УкраїниВолодимир ЗеленськийХерсонська область