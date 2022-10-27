Зеленский про "отступление" россиян из Херсона: это информационная операция

Оккупанты не отступили из Херсона. Это информационная атака с попытками выманить украинские войска с других направлений.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью .

"Я не вижу, чтобы они бежали из Херсона. Это информационная атака. Это такая атака для нас, чтобы мы пошли туда, чтобы перебросили войска из других опасных направлений. Это была их информационная операция, они не готовы покинуть Херсон. Но они знают, что, если мы добьемся успеха, они не смогут выйти", - отметил Зеленский.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что войска РФ в окружении, президент Украины отметил, что противник знает об этой проблеме.

"Их наиболее подготовленные солдаты на своих местах. Никто не уехал. Мы видим это и не верим им", - добавил глава государства.