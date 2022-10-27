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Зеленский про "отступление" россиян из Херсона: это информационная операция

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты не отступили из Херсона. Это информационная атака с попытками выманить украинские войска с других направлений.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

"Я не вижу, чтобы они бежали из Херсона. Это информационная атака. Это такая атака для нас, чтобы мы пошли туда, чтобы перебросили войска из других опасных направлений. Это была их информационная операция, они не готовы покинуть Херсон. Но они знают, что, если мы добьемся успеха, они не смогут выйти", - отметил Зеленский.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что войска РФ в окружении, президент Украины отметил, что противник знает об этой проблеме.

"Их наиболее подготовленные солдаты на своих местах. Никто не уехал. Мы видим это и не верим им", - добавил глава государства.

Ранее мы писали, что российские солдаты готовятся удерживать Херсон и выстраивают новые рубежи обороны во временно оккупированной части Херсонской области.

Также сообщалось, что, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, бойцы ВСУ находятся в активной обороне на Херсонском направлении.

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