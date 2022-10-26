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Готуються тримати Херсон. Гуменюк розкрила деталі оборони росіян на півдні

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Середа 26 жовтня 2022 20:52
Готуються тримати Херсон. Гуменюк розкрила деталі оборони росіян на півдні Ілюстративне фото: стали відомі деталі оборони росіян у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські солдати готуються утримувати Херсон та вибудовують нові рубежі оборони у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Незважаючи на те, що ми продовжуємо вогневий контроль та ураження позицій, їх багато. Вони вибудовують нові рубежі оборони, зокрема, готуються тримати Херсон. Така невдача буде критичним, переломним моментом для імперії. Ймовірно, вони отримали наказ триматися до останнього. Але ми знаємо, хто останній і де його знайти", - заявила Гуменюк.

За її словами, зараз у Херсонській області росіяни намагаються вибудувати першу лінію оборони. Також рубежі захисту готують на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, 23 жовтня Гуменюк заявляла, що українські військові продовжують просувати лінію фронту на Херсонському напрямку, а росіяни зміцнюють позиції на лівому березі Дніпра.

Пізніше стало відомо, що, за словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, бійці ЗСУ перебувають в активній обороні на Херсонському напрямку.

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