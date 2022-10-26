Готуються тримати Херсон. Гуменюк розкрила деталі оборони росіян на півдні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Незважаючи на те, що ми продовжуємо вогневий контроль та ураження позицій, їх багато. Вони вибудовують нові рубежі оборони, зокрема, готуються тримати Херсон. Така невдача буде критичним, переломним моментом для імперії. Ймовірно, вони отримали наказ триматися до останнього. Але ми знаємо, хто останній і де його знайти", - заявила Гуменюк.

За її словами, зараз у Херсонській області росіяни намагаються вибудувати першу лінію оборони. Також рубежі захисту готують на лівому березі Дніпра.