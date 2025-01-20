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Зеленський відреагував на звільнення заручників після угоди Ізраїлю з ХАМАС

Понеділок 20 січня 2025 01:48
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Зеленський відреагував на звільнення заручників після угоди Ізраїлю з ХАМАС Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський привітав звільнення перших ізраїльських заручників, яких утримували бойовики ХАМАС. Глава держави зазначив, що українці на тлі триваючої війни з РФ знають біль розлуки та надію на повернення близьких.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт (X) Зеленського.

За словами українського президента, звільнення заручників після багатьох місяців війни між Ізраїлем і ХАМАСом "є глибоко значущим моментом".

"Бачити, як возз'єднуються сім'ї, знаючи, які сльози полегшення й радості це приносить, - це те, чому всі ми можемо співпереживати. Як українці ми знаємо біль розлуки й надію на повернення близьких додому", - йдеться в публікації Зеленського.

Глава держави зазначив, що шлях до "тривалого миру та гідності для всіх людей" є довгим та складним, проте Україна сподівається на "подальший прогрес у напрямку безпеки, стабільності та нормального життя на всьому Близькому Сході".

"Україна бажає миру, справедливості та надійних гарантій безпеки для всіх народів, продовжуючи й сама за них боротися", - наголосив Зеленський.

Угода Ізраїлю з ХАМАС і звільнення заручників

Як повідомлялося раніше, за підсумками переговорів 16 січня Ізраїль та угруповання ХАМАС підписали угоду про припинення вогню та обопільне звільнення заручників.

19 січня між Ізраїлем і ХАМАС набула чинності угода про припинення вогню. Й того ж дня бойовики ХАМАС звільнили трьох жінок-заручниць, а Ізраїль має звільнити 90 палестинських в'язнів.

Детальніше про те, чому Ізраїль та ХАМАС підписали угоду, як довго може бути перемир'я та які є нові загрози - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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