Зеленский отреагировал на освобождение заложников после договора Израиля с ХАМАС

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал освобождение первых израильских заложников, которых удерживали боевики ХАМАС. Глава государства отметил, что украинцы на фоне продолжающейся войны с РФ знают боль разлуки и надежду на возвращение близких.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт (X) Зеленского.

По словам украинского президента, освобождение заложников после многих месяцев войны между Израилем и ХАМАСом "является глубоко значимым моментом".

"Видеть, как воссоединяются семьи, зная, какие слезы облегчения и радости это приносит, - это то, чему все мы можем сопереживать. Как украинцы мы знаем боль разлуки и надежду на возвращение близких домой", - говорится в публикации Зеленского.

Глава государства отметил, что путь к "длительному миру и достоинству для всех людей" является долгим и сложным, однако Украина надеется на "дальнейший прогресс в направлении безопасности, стабильности и нормальной жизни на всем Ближнем Востоке".

"Украина желает мира, справедливости и надежных гарантий безопасности для всех народов, продолжая и сама за них бороться", - подчеркнул Зеленский.

Соглашение Израиля с ХАМАС и освобождение заложников

Как сообщалось ранее, по итогам переговоров 16 января Израиль и группировка ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и обоюдном освобождении заложников.

19 января между Израилем и ХАМАС вступило в силу соглашение о прекращении огня. В тот же день боевики ХАМАС освободили трех женщин-заложниц, а Израиль должен освободить 90 палестинских заключенных.

Подробнее о том, почему Израиль и ХАМАС подписали соглашение, как долго может быть перемирие и какие есть новые угрозы - читайте в отдельном материале РБК-Украина.