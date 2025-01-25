Зеленский отреагировал на остановку Госдепом США внешней помощи на 90 дней
Военная помощь Украине от США не будет приостановлена. Этому предшествовало решение Госдепа США остановить внешнюю помощь на 90 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.
Глава государства отметил, что пока не готов комментировать решение Государственного департамента США, но подчеркнул, что военная помощь Украине не будет остановлена.
"Я знаю, что есть какие-то ограничения, надо детально смотреть. Ограничение на 90 дней гуманитарных программ. Я знаю, есть большое количество институтов в мире, которые поддерживались ранее правительством США. Я не знаю об этом, я не вижу этих денег. Я могу сказать только то, что может недополучить Украина, то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена, слава богу", - заявил Зеленский.
Решение Трампа по иностранной помощи
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о временном приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.
В Пентагоне заявили, что это не касается военной помощи Украине.
24 января Госдепартамент США издал распоряжение о "прекращении работы" существующей международной помощи и приостановить новую. Для Украины заморозили некоторую гуманитарную помощь.
Кроме того, по сообщению The New York Times, в США приостановили ряд программ для приема иммигрантов, в том числе и украинских беженцев.
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