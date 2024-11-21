Зеленський відреагував на заяву Путіна про удар "Орєшніком" по Дніпру

"Путін ударив по нашому місту Дніпру - одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН. І я підкреслю: це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України – контингенту у щонайменше 11 тисяч солдатів", - наголосив президент.

Він підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну.

"Йому плювати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, європейські країни, Америка, усі інші країни світу. Путін єдиний, хто почав цю війну - абсолютно неспровоковану війну, і хто робить усе, щоб війна продовжувалась уже понад тисячу днів", - підсумував глава держави.

Президент наголосив, що сьогоднішня балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче.

"І Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю. І маємо на це повне право згідно норм міжнародного права; наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації", - сказав він.

Та зауважив, що, коли російські ракети б’ють по українських містах, коли щоночі Україну атакують іранські "Шахеди", коли на кордоні України розгорнуто контингент із Північної Кореї, Путін не тільки робить війну довшою - він "просто щоразу плює в обличчя" тим у світі, хто справді хоче відновлення миру.