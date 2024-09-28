UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський відреагував на удар по Сумах і показав нові фото наслідків

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Вже вісім людей загинули через подвійний удар по медустанові у Сумах. Рятувальна операція продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Суми. Росія вдарила "Шахедами" по одній із лікарень міста. Наразі відомо про 8 загиблих. Мої співчуття родинам та близьким. 11 людей поранено, із лікарні евакуйовано 113 пацієнтів", - розповів він.

За словами президента, рятувальна операція триває.

"Ліквідовуємо наслідки, рятуємо життя. Робимо максимум, щоб надати нашим людям необхідну допомогу", - додав він.

Зеленський зазначив, що усім у світі, хто говорить про цю війну, варто звертати увагу, куди бʼє Росія - окупанти воюють з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей.

"Примусити Росію до миру може лише сила. Мир через силу - тільки це єдиний правильний шлях. Дякую всім, хто допомагає нам на цьому шляху", - констатував глава держави.

 

Наслідки обстрілу Сум 28 вересня (t.me/V_Zelenskiy_official)

Обстріл Сум

Вранці 28 вересня у Сумах пролунали вибухи. Військові перед цим попереджали про загрозу дронів.

Пізніше з'ясувалося, що росіяни вдарили по медустанові у Сумах. Коли на місце приїхали профільні служби, було завдано ще одного удару. Загалом місто РФ атакувала трьома безпілотниками-камікадзе.

На даний момент відомо про 11 поранених і 8 загиблих. Докладніше про наслідки атаки на Суми - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСумська областьВійна в Україні