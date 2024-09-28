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Зеленский отреагировал на удар по Сумам и показал новые фото последствий

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Уже восьмь человек погибли из-за двойного удара по медучреждению в Сумах. Спасательная операция продолжается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Сумы. Россия ударила "Шахедами" по одной из больниц города. Сейчас известно о 8 погибших. Мои соболезнования семьям и близким. 11 человек ранены, из больницы эвакуированы 113 пациентов", - рассказал он.

По словам президента, спасательная операция продолжается.

"Устраняем последствия, спасаем жизни. Делаем максимум, чтобы оказать нашим людям необходимую помощь", - добавил он.

Зеленский отметил, что всем в мире, кто говорит об этой войне, следует обращать внимание, куда бьет Россия - оккупанты воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей.

"Принудить Россию к миру может только сила. Мир через силу - только это единственный правильный путь. Спасибо всем, кто помогает нам на этом пути", - констатировал глава государства.

 

Последствия обстрела Сум 28 сентября (t.me/V_Zelenskiy_official)

Обстрел Сум

Утром 28 сентября в Сумах прогремели взрывы. Военные перед этим предупреждали об угрозе дронов.

Позже выяснилось, что россияне ударили по медучреждению в Сумах. Когда на место приехали профильные службы, был нанесен еще один удар. В общей сложности город РФ атаковала тремя беспилотниками-камикадзе.

Подробнее о последствиях атаки на Сумы - читайте в материале РБК-Украина.

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