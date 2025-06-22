Зеленський відреагував на удар РФ по полігону ЗСУ: потрібна повна відповідальність

Президент України Володимир Зеленський очікує звіт щодо наслідків та обставин російського ракетного удару по полігону ЗСУ у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення.
"Очікую на повний звіт щодо наслідків та всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Сьогодні був цей удар. Не перший такий удар, на жаль. На жаль, є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність", - наголосив Зеленський.
Крім того, за словами президента, він сьогодні мав тривалу розмову з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком про захист позицій на передовій та застосування дронів підрозділами Нацгвардії. Також, як розповів Зеленський, була розмова з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
"Все має бути налаштовано системно так, щоб російські дрони - російські розвідники - знищувались, і знищувались максимально оперативно", - зазначив президент.
Тому, за його словами, наступного тижня він буде говорити з партнерами щодо додаткового фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів.
"Перехоплювачі, дрони для передової, також дрони на оптоволокні та всі типи дронів для ударів по російській території мають бути профінансовані так, щоб це дійсно відчувалось. Це буде - і вже є попередні домовленості з частиною наших партнерів - з частиною європейських країн", - додав Зеленський.
Ввечері 22 червня Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що російські окупанти завдали ракетного удару по тимчасовому навчально-тренувальному полігону однієї з механізованих бригад. Внаслідок удару є загиблі та поранені серед військових. Водночас командування зазначило, що завдяки оперативній реакції на загрозу вдалося уникнути значно більших втрат.
Пізніше у командуванні уточнили: на момент обстрілу особовий склад був розосереджений і перебував в укриттях, однак окремі військовослужбовці не дотрималися правил безпеки.
Як згодом дізналося РБК-Україна від речника Сухопутних військ, під російський обстріл потрапив полігон на території Херсонської області.
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