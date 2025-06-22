Зеленский отреагировал на удар РФ по полигону ВСУ: нужна полная ответственность

"Ожидаю полный отчет о последствиях и всех обстоятельствах российского ракетного удара по полигону на юге Украины. Сегодня был этот удар. Не первый такой удар, к сожалению. К сожалению, есть потери, есть раненые. Нужна полная ответственность", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по словам президента, у него сегодня был долгий разговор с министром внутренних дел Игорем Клименко о защите позиций на передовой и применении дронов подразделениями Нацгвардии. Также, как рассказал Зеленский, был разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

"Все должно быть настроено системно так, чтобы российские дроны - российские разведчики - уничтожались, и уничтожались максимально оперативно", - отметил президент.

Поэтому, по его словам, на следующей неделе он будет говорить с партнерами о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков.

"Перехватчики, дроны для передовой, также дроны на оптоволокне и все типы дронов для ударов по российской территории должны быть профинансированы так, чтобы это действительно ощущалось. Это будет - и уже есть предварительные договоренности с частью наших партнеров - с частью европейских стран", - добавил Зеленский.