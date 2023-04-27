Зеленський відреагував на удар по Миколаєву і показав його наслідки (відео)

"Країна-окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни - терор і знищення українців та всього українського. Вночі Росія обстріляла Миколаїв..." - написав президент.

За його словами, на цю мить відомо про одного загиблого та 23 поранених, серед яких дитина.

"Вічна пам’ять загиблому та скорішого одужання пораненим. Цей черговий злочин проти людяності не зійде терористам з рук. Знайдемо всіх винних. За все буде відповідальність", - зазначив Зеленський.

Удар по Миколаєву

Нагадаємо, що в ніч на 27 російські окупанти атакували ракетами Миколаїв.

За даними ОК "Південь", ворог випустив чотири "Калібри"з акваторії Чорного моря, які були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення їх виявлення.

Внаслідок удару один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля.

Пожежі вже ліквідовано, триває розбір конструкцій.

На даний час відомо про одного загиблого і 23 поранених мирних мешканців міста, серед яких 1 дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.