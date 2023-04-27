Зеленский отреагировал на удар по Николаеву и показал его последствия (видео)

"Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны - террор и уничтожение украинцев и всего украинского. Ночью Россия обстреляла Николаев…" - написал президент.

По его словам, на данный момент известно об одном погибшем и 23 раненых, среди которых ребенок.

"Вечная память погибшему и скорейшего выздоровления раненым. Это очередное преступление против человечности не сойдет террористам с рук. Найдем всех виновных. За все будет ответственность", - отметил Зеленский.

Удар по Николаеву

Напомним, что в ночь на 27 российские оккупанты атаковали ракетами Николаев.

По данным ОК "Юг", враг выпустил четыре "Калибра" из акватории Черного моря, которые были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения их обнаружения.

В результате удара один частный дом разрушен, другой поврежден, существенные разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание.

Пожар уже ликвидирован, продолжается разбор конструкций.

В настоящее время известно об одном погибшем и 23 раненых мирных жителях города, среди которых 1 ребенок.

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