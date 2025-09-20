Зеленський відреагував на цинічний удар ворога по Україні

Під ударом перебували Дніпро та область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей.

"Ціллю ворога була наша інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства. У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку", - зазначив президент.

Зеленський повідомив, що відомо про десятки поранених унаслідок обстрілу. Три людини загинули.

Глава держави наголосив, що кожен подібний удар - це не військова необхідність, а свідома стратегія Росії залякувати цивільних і руйнувати інфраструктуру.

"Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь. Україна довела, що може захищати себе та Європу, але для надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують", - додав Зеленський.