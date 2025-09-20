RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский отреагировал на циничный удар врага по Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия выпустила по Украине ночью 20 сентября 40 ракет и около 580 дронов. Под ударом была гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Под ударом находились Днепр и область, Николаевщина, Черниговщина, Запорожье, громады Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.

"Целью врага была наша инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия. В Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку", - отметил президент.

Зеленский сообщил, что известно о десятках раненых в результате обстрела. Три человека погибли.

Глава государства подчеркнул, что каждый подобный удар - это не военная необходимость, а сознательная стратегия России запугивать гражданских и разрушать инфраструктуру.

"Именно поэтому нужен сильный международный ответ. Украина доказала, что может защищать себя и Европу, но для надежного щита должны действовать вместе: усиливать ПВО, увеличивать поставки оружия, расширять санкции против российской военной машины и сфер, которые ее финансируют", - добавил Зеленский.

 

Удар РФ по Украине

В ночь на 20 сентября российские войска нанесли комбинированные удары по нескольким городам Украины.

В Днепре ракета с кассетным боеприпасом попала в многоэтажку: один человек погиб, еще 26 получили ранения.

Под обстрелами оказались также Киевская, Одесская и Николаевская области, есть погибший в Хмельницкой области. Больше о последствиях обстрелов - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеАтака дроновРакетная атака