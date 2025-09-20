Зеленский отреагировал на циничный удар врага по Украине

Под ударом находились Днепр и область, Николаевщина, Черниговщина, Запорожье, громады Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.

"Целью врага была наша инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия. В Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку", - отметил президент.

Зеленский сообщил, что известно о десятках раненых в результате обстрела. Три человека погибли.

Глава государства подчеркнул, что каждый подобный удар - это не военная необходимость, а сознательная стратегия России запугивать гражданских и разрушать инфраструктуру.

"Именно поэтому нужен сильный международный ответ. Украина доказала, что может защищать себя и Европу, но для надежного щита должны действовать вместе: усиливать ПВО, увеличивать поставки оружия, расширять санкции против российской военной машины и сфер, которые ее финансируют", - добавил Зеленский.