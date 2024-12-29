Зеленський відреагував на трагічну авіакатастрофу у Південній Кореї

Масштабна авіакатастрофа у Південній Кореї

Сьогодні, 29 грудня, в аеропорту Муан у Південній Кореї сталася авіакатастрофа з літаком Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air. Борт летів з Таїланду, але не зміг безпечно сісти в південнокорейському аеропорту.

Під час посадки шасі літака не стало у відповідне положення, тому борт виїхав за межі злітно-посадкової смуги, врізався у стіну аеропорту та спалахнув.

На борту перебувала 181 особа. Відомо, що двох людей вдалося врятувати. За повідомленнями ЗМІ, підтверджено загибель 124 осіб. Інші вважають безвісти зниклими.

Детальніше про авіакатастрофу та її причини - у матеріалі РБК-Україна.

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