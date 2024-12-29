Зеленский отреагировал на трагическую авиакатастрофу в Южной Корее

Масштабная авиакатастрофа в Южной Корее

Сегодня, 29 декабря, в аэропорту Муан в Южной Корее произошла авиакатастрофа с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air. Борт летел из Таиланда, но не смог безопасно сесть в южнокорейском аэропорту.

Во время посадки шасси самолета не стало в соответствующее положение, поэтому борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в стену аэропорта и загорелся.

На борту находился 181 человек. Известно, что двух человек удалось спасти. По сообщениям СМИ, подтверждена гибель 124 человек. Другие считаются без вести пропавшими.

Подробнее об авиакатастрофе и ее причинах - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.