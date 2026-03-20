Зеленський відреагував на смерть патріарха Філарета
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що смерть патріарха Філарета є великою втратою для українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.
"Говорив з Митрополитом Епіфанієм. Мої співчуття йому та всім православним - завершився земний шлях патріарха Філарета. Велика втрата для українців. Він був сильною особистістю та одним із найбільш міцних захисників української церкви, самостійності та державності", - зазначив президент.
Зеленський зауважив, що українці завжди шануватимуть внесок Філарета у розбудову помісної церкви.
"Без енергії, характеру та сміливості патріарха Філарета просто не було би багатьох здобутків України. Пам’ятаємо й те, як патріарх Філарет учив єднатись навколо ідеї сильної, незалежної України", - підкреслив він.
Нагадаємо, патріарх Філарет відіграв ключову роль у звільненні українців від духовної окупації РФ. Без його багаторічної боротьби Україна могла б не отримати Томос, а релігійний простір залишався б під російським контролем.
Крім того, патріарх Філарет заборонив після своєї смерті справляти обряд відспівування ієрархам канонічної ПЦУ. У своєму духовному заповіті він зазначив, що українська церква не має іншого шляху, крім незалежного (автокефального) об'єднання.
