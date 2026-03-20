Зеленский отреагировал на смерть патриарха Филарета

16:43 20.03.2026 Пт
Филарет был одним из самых крепких защитников украинской церкви
Зеленский отреагировал на смерть патриарха Филарета

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что смерть патриарха Филарета является большой потерей для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Читайте также: Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины

"Говорил с Митрополитом Епифанием. Мои соболезнования ему и всем православным - завершился земной путь патриарха Филарета. Большая потеря для украинцев. Он был сильной личностью и одним из самых крепких защитников украинской церкви, самостоятельности и государственности", - отметил президент.

Зеленский отметил, что украинцы всегда будут уважать вклад Филарета в развитие поместной церкви.

"Без энергии, характера и смелости патриарха Филарета просто не было бы многих достижений Украины. Помним и то, как патриарх Филарет учил объединяться вокруг идеи сильной, независимой Украины", - подчеркнул он.

Напомним, патриарх Филарет сыграл ключевую роль в освобождении украинцев от духовной оккупации РФ. Без его многолетней борьбы Украина могла бы не получить Томос, а религиозное пространство оставалось бы под российским контролем.

Кроме того, патриарх Филарет запретил после своей смерти совершать обряд отпевания иерархам канонической ПЦУ. В своем духовном завещании он отметил, что украинская церковь не имеет другого пути, кроме независимого (автокефального) объединения.

Каким был путь Филарета от семинариста до Героя Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Больше по теме:
Владимир Зеленский ПЦУ
Новости
Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО