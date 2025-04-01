Зеленський відреагував на слова Трампа: питання НАТО в угоді про надра немає і не було

Україна і США працюють над проектом угоди про надра. У документі не порушується питання українського членства в НАТО.

Про це під час спілкування з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна ".

Він зазначив, що наразі над угодою в основному працюють американські та українські юристи.

При цьому глава держави відреагував на нещодавню заяву Трампа про те, що Україна нібито хоче підписати угоду зі США заради членства в НАТО.

"Що стосується цієї угоди і питання НАТО, питання НАТО в цій угоді немає і не було", - наголосив Зеленський.

До слова, угода про надра поки що перебуває на ранньому етапі обговорень, оскільки нещодавно США запропонували Україні повноцінний варіант документа. Спочатку сторони планували підписати рамкову угоду і тільки після цього перейти до повноцінної.