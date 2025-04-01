Зеленский отреагировал на слова Трампа: вопроса НАТО в сделке о недрах нет и не было

Украина и США работают над проектом соглашения о недрах. В документе не поднимается вопрос украинского членства в НАТО.

Об этом во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс-Украина ".

Он отметил, что в данный момент над соглашением в основном работают американские и украинские юристы.

При этом глава государства отреагировал на недавнее заявление Трампа о том, что Украина якобы хочет подписать сделку с США ради членства в НАТО.

"Что касается этого соглашения и вопроса НАТО, вопроса НАТО в этом соглашении нет и не было", - подчеркнул Зеленский.

К слову, сделка о недрах пока находится на раннем этапе обсуждений, поскольку недавно США предложили Украине полноценный вариант документа. Изначально стороны планировали подписать рамочное соглашение и только после этого перейти к полноценному.