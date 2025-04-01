Зеленский отреагировал на слова Трампа: вопроса НАТО в сделке о недрах нет и не было
Украина и США работают над проектом соглашения о недрах. В документе не поднимается вопрос украинского членства в НАТО.
Об этом во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что в данный момент над соглашением в основном работают американские и украинские юристы.
При этом глава государства отреагировал на недавнее заявление Трампа о том, что Украина якобы хочет подписать сделку с США ради членства в НАТО.
"Что касается этого соглашения и вопроса НАТО, вопроса НАТО в этом соглашении нет и не было", - подчеркнул Зеленский.
К слову, сделка о недрах пока находится на раннем этапе обсуждений, поскольку недавно США предложили Украине полноценный вариант документа. Изначально стороны планировали подписать рамочное соглашение и только после этого перейти к полноценному.
Что сказал Трамп
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "слышал от журналистов" о намерении президента Украины Владимира Зеленского подписать сделку о недрах с США ради "членства в НАТО или чего-то подобного".
По его словам, такой вопрос "никогда не обсуждался". Также Трамп добавил, что Украину не примут в НАТО.
Стоит заметить, что администрация президента США Дональда Трампа выступает против членства Украины в НАТО.
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