Зеленський відреагував на скандал щодо обмеження повноважень КМВА

Президент Володимир Зеленський прокоментував конфлікт між мерією Києва та міською військовою адміністрацією. Глава держави зазначив, що не має повноважень керувати столицею,
Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву президента під час зустрічі з журналістами у Києві.
"Це не мої повноваження займатися управлінням Києва. Нехай за управління відповідає той, хто управляє. Мені відомо не все в деталях, але все, що порушено з точки зору законодавства, на все це буде відповідна юридична реакція", - сказав глава держави.
Він зазначив, що "знає", що мер столиці Віталій Кличко зі своїм оточенням "зробили кроки щодо обмеження якихось повноважень військової адміністрації".
"У мене немає часу, якщо чесно, займатися обмеженнями і немає повноважень займатися відповідними обмеженнями у відповідь. Я займаюся іншими речами", - - констатував президент.
"Ми повинні визнавати і виправляти помилки. Сім чиновників звільнені через "земельну справу". Очищення міської влади триватиме", - зазначив Кличко.
За його словами, хоча у Бондаренка "статус свідка в цій справі, історія, м'яко кажучи, неприємна".
"Депутати таємним голосуванням (за регламентом) не підтримали відставку секретаря. Разом з тим, я вважаю, що він має піти з посади. Про що Бондаренко і написав заяву. До цього я відсторонив його від підготовки і ведення засідань. І роблю це сам - як міський голова", - поінформував Кличко.
На його переконання, "як би не намагалися деякі сили розбалансувати систему управління в місті", Київрада повинна "зробити висновки і працювати".
"Комунальникам поставили задачу не допустити його облаштування. Рішення блокують директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор і його заступник Валентин Кульбако. Вони роблять це, щоб нашкодити мені особисто. Але страждають усі, хто щодня користується Хрещатиком. Це не в інтересах киян і гостей столиці", - заявив він.
Я відстоюю позицію, що ми повинні пришвидшити обладнання наземного переходу, і цю пропозицію підтримала поліція. Чекаю на відповідальну позицію міських служб", - йшлося в заяві глави КМВА.
Нагадаємо, раніше у березні керівник КМВА Тимур Ткаченко оголосив про те, що за його дорученням в Києві буде припинено евакуацію автомобілів під час повітряних тривог. Пізніше у КМВА прокоментували ідею Ткаченка не евакуювати авто під час тривог.
Додамо, 13 березня в мерії Києва заявили, що начальник КМВА Ткаченко блокує підписання 150 розпоряджень щодо критично важливих підприємств.
Ще наприкінці січня мер Києва Кличко заявив про спробу узурпувати владу в столиці та знищити самоврядування.
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