Зеленский отреагировал на скандал по ограничению полномочий КГВА

Президент Владимир Зеленский прокомментировал конфликт между мэрией Киева и городской военной администрацией. Глава государства отметил, что не имеет полномочий управлять столицей,
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента во время встречи с журналистами в Киеве.
"Это не мои полномочия заниматься управлением Киева. Пусть за управление отвечает тот, кто управляет. Мне известно не все в деталях, но все, что нарушено с точки зрения законодательства, на все это будет соответствующая юридическая реакция", - сказал глава государства.
Он отметил, что "знает", что мэр столицы Виталий Кличко со своим окружением "сделали шаги по ограничению каких-то полномочий военной администрации".
"У меня нет времени, если честно, заниматься ограничениями и нет полномочий заниматься соответствующими ограничениями в ответ. Я занимаюсь другими вещами", - констатировал президент.
"Мы должны признавать и исправлять ошибки. Семь чиновников уволены из-за "земельного дела". Очищение городской власти будет продолжаться", - отметил Кличко.
По его словам, хотя у Бондаренко "статус свидетеля в этом деле, история, мягко говоря, неприятная".
"Депутаты тайным голосованием (по регламенту) не поддержали отставку секретаря. Вместе с тем, я считаю, что он должен уйти с должности. О чем Бондаренко и написал заявление. До этого я отстранил его от подготовки и ведения заседаний. И делаю это сам - как городской голова", - проинформировал Кличко.
По его убеждению, "как бы ни пытались некоторые силы разбалансировать систему управления в городе", Киевсовет должен "сделать выводы и работать".
"Коммунальщикам поставили задачу не допустить его обустройства. Решение блокируют директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор и его заместитель Валентин Кульбако. Они делают это, чтобы навредить мне лично. Но страдают все, кто ежедневно пользуется Крещатиком. Это не в интересах киевлян и гостей столицы", - заявил он.
Я отстаиваю позицию, что мы должны ускорить оборудование наземного перехода, и это предложение поддержала полиция. Жду ответственной позиции городских служб", - говорилось в заявлении главы КГВА.
Напомним, ранее в марте руководитель КГВА Тимур Ткаченко объявил о том, что по его поручению в Киеве будет прекращена эвакуация автомобилей во время воздушных тревог. Позже в КГВА прокомментировали идею Ткаченко не эвакуировать авто во время тревог.
Добавим, 13 марта в мэрии Киева заявили, что начальник КМВА Ткаченко блокирует подписание 150 распоряжений по критически важным предприятиям.
Еще в конце января мэр Киева Кличко заявил о попытке узурпировать власть в столице и уничтожить самоуправление.
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