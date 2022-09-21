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Зеленский отреагировал на "референдумы" оккупантов: Наши позиции не меняются от шума откуда-то

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 00:46
Зеленский отреагировал на "референдумы" оккупантов: Наши позиции не меняются от шума откуда-то Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Позиции Украины - четкие и хорошо известные и они не изменятся от заявлений, звучащих из России о проведении "референдумов" на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что от Москвы не прозвучало ничего такого, что не звучало раньше.

"Наши позиции - четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей", - подчеркнул Зеленский.

Он призвал еще больше поддерживать ВСУ, разведку, ССО, СБУ, Нацгвардию, полицию, пограничников - всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность.

"Наши позиции не меняются от шума или каких-либо анонсов откуда-то. Имеем в этом полную поддержку наших партнеров", - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский добавил, что необходимо продолжать сохранять давление и единство, защищать Украину, освобождать нашу землю и не проявлять никакой слабости.

Напомним, Украина призвала международное сообщество ввести новые санкции против России в ответ на намерения провести "референдумы".

В Европарламенте заявили, что никакие "референдумы" не изменят позицию Европы по отношению к Украине.

А НАТО сочтет нелегитимными псевдореферендумы на оккупированных территориях.

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