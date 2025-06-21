Зеленський відреагував на пропозицію РФ щодо нових переговорів у Стамбулі

Росія буде затягувати з переговорами у Стамбулі, зокрема і для відтермінування санкцій. Україна ж залишається в складній ситуації вибору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

"Стамбул "русские" точно будуть тягнути - для відтермінування санкцій і так далі. А ми будемо дійсно в складній ситуації вибору - продовжувати ось так, або йти по іншому напрямку", - сказав Зеленський.

Нові переговори після 22 червня

Нагадаємо, цього тижня, 19 червня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито новий раунд переговорів між Україною та РФ відбудеться після 22 червня.

Того ж дня представниця російського МЗС Марія Захарова теж заявила, що делегація Кремля готова приїхати до Стамбула після 22 червня на переговори з Україною.

Втім, Україна поки не дала відповіді, чи готова вона до третього раунду переговорів з Москвою. Незрозумілим залишається, яким може бути зміст такої зустрічі.

"Поки вони навмисно зробили дві зустрічі порожніми, то не зрозуміло, що саме обговорювати на третій - хто з Рюріків був більшим Рюриком чи що", - зазначило джерело у владі у коментарі РБК-Україна.

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