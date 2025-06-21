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Зеленский отреагировал на предложение РФ о новых переговорах в Стамбуле

Киев, Суббота 21 июня 2025 14:19
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Зеленский отреагировал на предложение РФ о новых переговорах в Стамбуле Фото: президент Украины Владимир Зеленский (пресс-служба Офиса президента)
Автор: Наталья Юрченко

Россия будет затягивать с переговорами в Стамбуле, в том числе и для отсрочки санкций. Украина же остается в сложной ситуации выбора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

Глава государства прокомментировал вероятность визита украинской делегации в Стамбул после 22 июня.

"Стамбул "русские" точно будут тянуть - для отсрочки санкций и так далее. А мы будем действительно в сложной ситуации выбора - продолжать вот так, или идти по другому направлению", - сказал Зеленский.

Новые переговоры после 22 июня

Напомним, на этой неделе, 19 июня, российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы новый раунд переговоров между Украиной и РФ состоится после 22 июня.

В тот же день представитель российского МИД Мария Захарова тоже заявила, что делегация Кремля готова приехать в Стамбул после 22 июня на переговоры с Украиной.

Впрочем, Украина пока не дала ответа, готова ли она к третьему раунду переговоров с Москвой. Непонятным остается, каким может быть содержание такой встречи.

"Пока они намеренно сделали две встречи пустыми, то не понятно, что именно обсуждать на третьей - кто из Рюриков был большим Рюриком или что", - отметил источник во власти в комментарии РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Украина Стамбул Мирные переговоры
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