ua en ru
Ср, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский отреагировал на принятие закона о е-декларациях без важной поправки

Киев, Среда 06 сентября 2023 16:53
UA EN RU
Зеленский отреагировал на принятие закона о е-декларациях без важной поправки Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский должен проконсультироваться с профильным министром перед тем, как принимать решение о законе о возобновлении электронного декларирования в Украине.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского на пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

У президента спросили, будет ли он подписывать закон об электронных декларациях в том виде, в каком за него проголосовали нардепы.

"Я должен сначала провести консультации со Стефанишиной (вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - ред.) и затем решать подписывать или накладывать вето", - ответил Зеленский.

Закон о е-декларациях

В 2022 году НАПК заявило, что во время военного положения должностным лицам не обязательно подавать декларации. Однако страны G7 неоднократно обращались к властям Украины с призывом возобновить декларирование доходов депутатов и чиновников.

Зеленский также потребовал от депутатов принятия закона, который является одним из критериев для вступления Украины в ЕС.

Вчера Верховная Рада поддержала возобновление электронного декларирования, но провалила главную поправку - об открытии деклараций. Поэтому реестр будет закрытым, а информация о состоянии чиновников будет непубличной еще год, если Зеленский подпишет закон в таком виде.

После этого глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия объяснил, почему декларации не сделали публичными сразу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Электронное декларирование
NEWS
Умеров стал новым министром обороны Украины
Умеров стал новым министром обороны Украины
DAILY
Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут