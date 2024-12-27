ua en ru
Пт, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський відреагував на падіння азербайджанського літака в Казахстані

Київ, П'ятниця 27 грудня 2024 18:52
UA EN RU
Зеленський відреагував на падіння азербайджанського літака в Казахстані Фото: у Казахстані розбився літак "Азербайджанських авіаліній" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Факти з місця падіння літака "Азербайджанських авіаліній" у Казахстані свідчать, що до інциденту причетна Росія. Винних потрібно притягнути до відповідальності.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі Х.

Зеленський звернув увагу, що зараз з'являється дедалі більше деталей катастрофи рейсу "Азербайджанських авіаліній". Глава держави висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу.

Президент наголосив, що кожне людське життя є цінним і кожна втрата життя заслуговує на ретельне розслідування, щоб встановити істину.

"Бачимо, що фото та відео з місця катастрофи красномовно свідчать про відповідальність Росії за трагедію", - додав Зеленський.

Він уточнив, що якщо РФ продовжить поширювати фейки, як у випадку з катастрофою МН17, необхідно буде консолідувати міжнародний тиск на Москву, "щоб правду було встановлено, а винних притягнуто до відповідальності".

Авіакатастрофа в Казахстані

Нагадаємо, 25 грудня літак "Азербайджанських авіаліній" летів із Баку до Грозного. Але приземлитися в російському місті він так і не зміг. Замість цього борт розвернувся в бік казахстанського міста Актау, де розбився.

Пізніше було встановлено, що літак був підбитий російською протиповітряною обороною під Грозним і йому заборонили здійснити посадку на території РФ.

Всі деталі інциденту - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Казахстан Азербайджан Авіакатастрофа
NEWS
Переселенці з січня почнуть отримувати субсидію на оренду житла, - Шмигаль
Переселенці з січня почнуть отримувати субсидію на оренду житла, - Шмигаль
DAILY
Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту