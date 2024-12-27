Зеленський відреагував на падіння азербайджанського літака в Казахстані

Факти з місця падіння літака "Азербайджанських авіаліній" у Казахстані свідчать, що до інциденту причетна Росія. Винних потрібно притягнути до відповідальності.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі Х .

Зеленський звернув увагу, що зараз з'являється дедалі більше деталей катастрофи рейсу "Азербайджанських авіаліній". Глава держави висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу.

Президент наголосив, що кожне людське життя є цінним і кожна втрата життя заслуговує на ретельне розслідування, щоб встановити істину.

"Бачимо, що фото та відео з місця катастрофи красномовно свідчать про відповідальність Росії за трагедію", - додав Зеленський.

Він уточнив, що якщо РФ продовжить поширювати фейки, як у випадку з катастрофою МН17, необхідно буде консолідувати міжнародний тиск на Москву, "щоб правду було встановлено, а винних притягнуто до відповідальності".