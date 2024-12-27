Зеленський відреагував на падіння азербайджанського літака в Казахстані
Факти з місця падіння літака "Азербайджанських авіаліній" у Казахстані свідчать, що до інциденту причетна Росія. Винних потрібно притягнути до відповідальності.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі Х.
Зеленський звернув увагу, що зараз з'являється дедалі більше деталей катастрофи рейсу "Азербайджанських авіаліній". Глава держави висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу.
Президент наголосив, що кожне людське життя є цінним і кожна втрата життя заслуговує на ретельне розслідування, щоб встановити істину.
"Бачимо, що фото та відео з місця катастрофи красномовно свідчать про відповідальність Росії за трагедію", - додав Зеленський.
Він уточнив, що якщо РФ продовжить поширювати фейки, як у випадку з катастрофою МН17, необхідно буде консолідувати міжнародний тиск на Москву, "щоб правду було встановлено, а винних притягнуто до відповідальності".
Авіакатастрофа в Казахстані
Нагадаємо, 25 грудня літак "Азербайджанських авіаліній" летів із Баку до Грозного. Але приземлитися в російському місті він так і не зміг. Замість цього борт розвернувся в бік казахстанського міста Актау, де розбився.
Пізніше було встановлено, що літак був підбитий російською протиповітряною обороною під Грозним і йому заборонили здійснити посадку на території РФ.
Всі деталі інциденту - в матеріалі РБК-Україна.
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