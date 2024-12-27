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Зеленский отреагировал на падение азербайджанского самолета в Казахстане

Киев, Пятница 27 декабря 2024 18:52
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Зеленский отреагировал на падение азербайджанского самолета в Казахстане Фото: в Казахстане разбился самолет "Азербайджанских авиалиний" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Факты с места падения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане свидетельствуют, что к инциденту причастна Россия. Виновных нужно привлечь к ответственности.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети Х.

Зеленский обратил внимание, что сейчас появляется все больше деталей катастрофы рейса "Азербайджанских авиалиний". Глава государства выразил сочувствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу.

Президент подчеркнул, что каждая человеческая жизнь является ценной и каждая потеря жизни заслуживает тщательного расследования, чтобы установить истину.

"Видим, что фото и видео с места крушения красноречиво свидетельствуют об ответственности России за трагедию", - добавил Зеленский.

Он уточнил, что если РФ продолжит распространять фейки, как в случае с катастрофой МН17, необходимо будет консолидировать международное давление на Москву, "чтобы правда была установлена, а виновные привлечены к ответственности".

Авиакатастрофа в Казахстане

Напомним, 25 декабря самолет "Азербайджанских авиалиний" летел из Баку в Грозный. Но приземлиться в российском городе он так и не смог. Вместо этого борт развернулся в сторону казахстанского города Актау, где разбился.

Позже было установлено, что самолет был подбит российской противовоздушной обороной под Грозным и ему запретили совершить посадку на территории РФ.

Все детали инцидента - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Казахстан Азербайджан Авиакатастрофа
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