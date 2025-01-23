Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя ракетами та дронами

Президент України Володимир Зеленський закликав до більшого тиску на Росію після комбінованого удару ворога по Запоріжжю 23 січня. Внаслідок атаки є жертва та понад 20 постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.
В ніч на 23 січня росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами та дронами. Як зазначив президент, це були удари по житлових кварталах та інфраструктурі. Станом на 9:30 відомо про одного загиблого та 26 постраждалих, серед них двомісячна дитина.
"Під час повторного обстрілу поранені наші рятувальники, які саме ліквідовували наслідки. На місці працюють усі відповідні служби. Роблять усе, щоб максимально допомогти людям", - додав глава держави.
Зеленський наголосив, що повсякденний терор Росії проти України заслуговує на щораз більший тиск на Москву.
"Більші санкції проти Росії потрібні, більше ППО для захисту наших міст і громад і зброя для наших воїнів на фронті. Підтримка України - це те, що рятує життя, і те, що не може чекати", - додав президент.
В ніч на 23 січня російські окупанти двічі атакували місто Запоріжжя. Окупанти вдарили "Шахедами" та балістичними ракетами.
Як повідомили в Запорізькій ОВА, російські дрони знищили один з енергетичних об’єктів. Без електрики залишилися мешканці та об'єкти критичної інфраструктури, а саме котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту. Місцева влада повідомила, що внаслідок ворожої атаки понад 20 тисяч абонентів знеструмлені.
Під ранок росіяни вдарили по Запоріжжю балістикою, пошкоджені житлові будинки.
Станом на ранок відомо, що внаслідок обстрілу загинув 47-річний чоловік. Ще 26 осіб отримали поранення. Серед постраждалих двомісячний хлопчик, а також рятувальники та енергетики, які ліквідовували наслідки ворожої атаки на енергооб’єкт.
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