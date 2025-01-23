Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя ракетами та дронами

В ніч на 23 січня росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами та дронами. Як зазначив президент, це були удари по житлових кварталах та інфраструктурі. Станом на 9:30 відомо про одного загиблого та 26 постраждалих, серед них двомісячна дитина.

"Під час повторного обстрілу поранені наші рятувальники, які саме ліквідовували наслідки. На місці працюють усі відповідні служби. Роблять усе, щоб максимально допомогти людям", - додав глава держави.

Зеленський наголосив, що повсякденний терор Росії проти України заслуговує на щораз більший тиск на Москву.

"Більші санкції проти Росії потрібні, більше ППО для захисту наших міст і громад і зброя для наших воїнів на фронті. Підтримка України - це те, що рятує життя, і те, що не може чекати", - додав президент.