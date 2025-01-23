Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья ракетами и дронами

В ночь на 23 января россияне обстреляли Запорожье ракетами и дронами. Как отметил президент, это были удары по жилым кварталам и инфраструктуре. По состоянию на 9:30 известно об одном погибшем и 26 пострадавших, среди них двухмесячный ребенок.

"Во время повторного обстрела ранены наши спасатели, которые как раз ликвидировали последствия. На месте работают все соответствующие службы. Делают все, чтобы максимально помочь людям", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что повседневный террор России против Украины заслуживает все большего давления на Москву.

"Большие санкции против России нужны, больше ПВО для защиты наших городов и общин и оружие для наших воинов на фронте. Поддержка Украины - это то, что спасает жизни, и то, что не может ждать", - добавил президент.