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Зеленський відреагував на обстріл Херсона

Фото: окупанти обстріляли Херсон (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Херсона у вівторок, 21 лютого, внаслідок якого загинуло 6 людей, 12 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

"Російська армія масовано обстрілює Херсон. Вчергове нещадно вбиває мирне населення. Є влучання в автопарк, житлові масиви, багатоповерхівку, зупинку громадського транспорту. Внаслідок цих терористичних ударів, на жаль, є постраждалі та загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних", - написав він.

За його словами, світ не вправі ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж.

"Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу і України", - додав президент.

Як повідомлялось, сьогодні у Херсона пролунали вибухи - росіяни вдарили по місту з РСЗВ.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли зупинку та житловий будинок у Херсоні. В результаті сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами зупинки громадського транспорту у Херсоні загинули шестеро людей. 12 людей отримали поранення.

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Володимир ЗеленськийХерсон