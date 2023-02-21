Зеленский отреагировал на обстрел Херсона

"Российская армия массированно обстреливает Херсон. В очередной раз беспощадно убивает мирное население. Есть попадание в автопарк, жилые массивы, многоэтажку, остановку общественного транспорта. В результате этих террористических ударов, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных", - написал он.

По его словам, мир не вправе ни на минуту забывать, что российская жестокость и агрессия не имеют предела.

"Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины", - добавил президент.

Как сообщалось, что сегодня у Херсона раздались взрывы - россияне ударили по городу из РСЗО.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли остановку и жилой дом в Херсоне. В результате сегодняшнего обстрела российскими оккупантами остановки общественного транспорта в Херсоне погибли шесть человек. 12 человек получили ранения.