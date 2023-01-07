Зеленський відреагував на обстріл Бахмута під час російського "перемир'я"

Світ вкотре міг помітити, що росіяни не дотримуються своїх обіцянок, адже оголосивши так зване "перемир'я", вони все одно продовжили жорстокі удари по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Україна Володимира Зеленського.

"Світ сьогодні вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі будь-які слова будь-якого рівня, які звучать із Москви. Вони щось там казали про нібито припинення вогню... Але реальність - це російські снаряди, які знову били по Бахмуту та інших українських позиціях", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що ці дії з боку Кремля лише вкотре підтверджують, що відновити тишу, безпеку та мир в Україні можна лише одним способом. Для цього потрібно вигнати російських окупантів з української землі та ліквідувати будь-які можливості Росії тиснути на Україну чи Європу.

"Заради цього працюємо ми, саме на це спрямована допомога наших партнерів, саме таку мету зараз має весь цивілізований світ", - додав президент.