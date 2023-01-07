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Зеленський відреагував на обстріл Бахмута під час російського "перемир'я"

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Україна, Субота 07 січня 2023 20:39
Зеленський відреагував на обстріл Бахмута під час російського "перемир'я" Фото: президент України Володимир Зеленський (УНІАН)
Автор: Каріна Левицька

Світ вкотре міг помітити, що росіяни не дотримуються своїх обіцянок, адже оголосивши так зване "перемир'я", вони все одно продовжили жорстокі удари по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Україна Володимира Зеленського.

"Світ сьогодні вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі будь-які слова будь-якого рівня, які звучать із Москви. Вони щось там казали про нібито припинення вогню... Але реальність - це російські снаряди, які знову били по Бахмуту та інших українських позиціях", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що ці дії з боку Кремля лише вкотре підтверджують, що відновити тишу, безпеку та мир в Україні можна лише одним способом. Для цього потрібно вигнати російських окупантів з української землі та ліквідувати будь-які можливості Росії тиснути на Україну чи Європу.

"Заради цього працюємо ми, саме на це спрямована допомога наших партнерів, саме таку мету зараз має весь цивілізований світ", - додав президент.

Нагадаємо, 5 січня російський диктатор Путін оголосив про одностороннє припинення вогню на час різдвяних свят.

Проте вже за перші три години російського "перемир'я" росіяни 14 разів обстріляли Луганську, а потім і Донецьку області. В результаті обстрілів загинув житель Бахмута.

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