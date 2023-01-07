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Зеленский отреагировал на обстрел Бахмута во время российского "перемирия"

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Украина, Суббота 07 января 2023 20:39
Зеленский отреагировал на обстрел Бахмута во время российского "перемирия" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

Мир еще раз мог заметить, что россияне не придерживаются своих обещаний, ведь объявив так называемое "перемирие", они все равно продолжили жестокие удары по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Мир сегодня еще раз смог убедиться, насколько лживы любые слова любого уровня, звучащие из Москвы. Они что-то там говорили о якобы прекращении огня... Но реальность - это российские снаряды, которые снова били по Бахмуту и другим украинским позициям", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что эти действия со стороны Кремля в очередной раз подтверждают, что восстановить тишину, безопасность и мир в Украине можно только одним способом. Для этого нужно выгнать российских оккупантов из украинской земли и ликвидировать любые возможности России давить на Украину или Европу.

"Ради этого работаем мы, именно на это направлена помощь наших партнеров, именно такую цель сейчас имеет весь цивилизованный мир", - добавил президент.

Напомним, 5 января российский диктатор Путин объявил об одностороннем прекращении огня на время рождественских праздников.

Однако уже за первые три часа российского "перемирия" россияне 14 раз обстреляли Луганскую, а затем и Донецкую области. В результате обстрелов погиб житель Бахмута.

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