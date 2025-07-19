Зеленський відреагував на нічну атаку: РФ випустила понад 300 дронів та 30 ракет

Обстріли торкнулися щонайменше десяти областей, є загиблі та поранені.

За словами глави держави, атака тривала всю ніч, а знищення повітряних цілей досі триває - частина безпілотників усе ще перебуває в небі.

З його слів, тривають рятувальні роботи після атаки.

"Постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Житомирська області", - повідомив президент.

У Сумах пошкоджено критичну інфраструктуру - без світла залишилися тисячі родин. У Шостці зафіксовані комбіновані удари.

В Одесі ракета влучила в житловий будинок - поранено щонайменше шість осіб, серед них дитина. Одна людина загинула.

У Павлограді обстрілами пошкоджено житло та об’єкти важливої інфраструктури. На місцях атаки працюють рятувальні служби, йде відновлення.

Реакція Зеленського

Президент подякував іноземним партнерам за підтримку та наголосив, що Україні вже зараз потрібна зброя, дрони й ракети до систем ППО - а також можливість виробляти їх усередині країни.

"Спільне виробництво зброї, інвестиції у виробництво дронів в Україні, зокрема дронів-перехоплювачів, надання систем ППО і ракет до них, а також можливість їхнього виробництва тут, в Україні, - усе це рятує життя і потрібне вже зараз", — підкреслив Зеленський.