Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку дронів на Київ в ніч на 23 березня. Внаслідок атаки загинули троє осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.
Протягом цієї ночі Росія атакувала Україну, використавши майже 150 ударних дронів. У Києві загинуло троє осіб, серед них - батько і його п’ятирічна дочка. Відомо про 10 постраждалих, серед них є дитина.
Крім того, минулої доби в Запоріжжі загинуло троє людей. Загинула ціла родина: тато, мама та 17-річна донька. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
Як зазначив президент, Росія цього тижня випустила по Україні понад 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів та 15 різних ракет. За словами Зеленського, у всій цій зброї є щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів.
Глава держави заявив, що санкції проти Росії повинні працювати ефективніше, а кожна схема, що дає їм змогу обходити санкційний режим, має бути ліквідована.
"Потрібні нові рішення, новий тиск на Москву, щоб такі удари й ця війна припинилися. Маємо посилювати Україну та нашу армію - більше ППО та реальної допомоги. Я дякую всім партнерам, хто розуміє це й продовжує підтримувати Україну", - додав Зеленський.
В ніч на 23 березня російська армія випустила по Україні 147 дронів. Протиповітряна оборона знищила 97 дронів. 25 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Як пишуть Повітряні сили ЗСУ, цієї ночі противник застосував більшу кількість саме ударних дронів, щонайменше 122 одиниці.
Під ударом ворога цієї ночі був Київ. У столиці уламки впали у кількох районах, виникли пожежі у будинках.
Внаслідок ворожої атаки загинули троє людей - батько та 5-річна донька в Голосіївському районі, 80-річна жінка - в Дніпровському районі столиці. Ще 10 осіб отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.