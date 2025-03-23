Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку дронов на Киев в ночь на 23 марта. В результате атаки погибли три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.
В течение этой ночи Россия атаковала Украину, использовав почти 150 ударных дронов. В Киеве погибли три человека, среди них - отец и его пятилетняя дочь. Известно о 10 пострадавших, среди них есть ребенок.
Кроме того, за прошедшие сутки в Запорожье погибло три человека. Погибла целая семья: папа, мама и 17-летняя дочь. Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.
Как отметил президент, Россия на этой неделе выпустила по Украине более 1580 управляемых авиационных бомб, почти 1100 ударных дронов и 15 различных ракет. По словам Зеленского, во всем этом оружии есть по меньшей мере 102 тысячи иностранных компонентов.
Глава государства заявил, что санкции против России должны работать эффективнее, а каждая схема, позволяющая им обходить санкционный режим, должна быть ликвидирована.
"Нужны новые решения, новое давление на Москву, чтобы такие удары и эта война прекратились. Мы должны усиливать Украину и нашу армию - больше ПВО и реальной помощи. Я благодарю всех партнеров, кто понимает это и продолжает поддерживать Украину", - добавил Зеленский.
В ночь на 23 марта российская армия выпустила по Украине 147 дронов. Противовоздушная оборона уничтожила 97 дронов. 25 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
Как пишут Воздушные силы ВСУ, этой ночью противник применил большее количество именно ударных дронов, по меньшей мере 122 единицы.
Под ударом врага этой ночью был Киев. В столице обломки упали в нескольких районах, возникли пожары в домах.
В результате вражеской атаки погибли три человека - отец и 5-летняя дочь в Голосеевском районе, 80-летняя женщина - в Днепровском районе столицы. Еще 10 человек получили ранения.
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