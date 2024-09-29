Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна: він не завжди адекватний

"Ніхто не знає, що у нього в голові. Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні. Я не впевнений. що він це зробить. Я не впевнений... Я ділюся з вами тим, що думаю, але я не Путін, дякувати Богу", - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що він не може точно знати про наміри Путіна.

"Бо він не завжди адекватний, бо жодна адекватна людина не може просто отак прийти в Україну і робити те, що він зробив. Я думаю, що він любить своє життя і те, як він керує життям інших. Саме тому, я думаю, що він має боятися використовувати ядерну зброю", - підкреслив глава держави.