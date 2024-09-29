Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна: він не завжди адекватний

Російський диктатор Володимир Путін вже не вперше лякає світ ядерними погрозами. і він дійсно може використати ядерну зброю, або й ні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського в інтерв’ю для Fox News.
"Ніхто не знає, що у нього в голові. Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні. Я не впевнений. що він це зробить. Я не впевнений... Я ділюся з вами тим, що думаю, але я не Путін, дякувати Богу", - наголосив президент.
Зеленський наголосив, що він не може точно знати про наміри Путіна.
"Бо він не завжди адекватний, бо жодна адекватна людина не може просто отак прийти в Україну і робити те, що він зробив. Я думаю, що він любить своє життя і те, як він керує життям інших. Саме тому, я думаю, що він має боятися використовувати ядерну зброю", - підкреслив глава держави.
Нагадаємо, що нещодавно російський диктатор "запропонував" розширити перелік умов застосування ядерної зброї. В оновленій редакції ядерної доктрини агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на РФ.
Водночас Путін зазначив, що російська ядерна зброя, нібито потужніша за зброю НАТО.
Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав ядерні загрози Путіна "безвідповідальними".
Докладніше про те, що відомо про ядерні загрози Путіна і як реагує Україна, - у матеріалі РБК-Україна.
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