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Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина: он не всегда адекватный

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российский диктатор Владимир Путин уже не в первый раз пугает мир ядерными угрозами. и он действительно может использовать ядерное оружие, или нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского в интервью Fox News.

"Никто не знает, что у него в голове. Он может использовать ядерное оружие против любой страны в любое время. Или нет. Я не уверен, что он это сделает. Я не уверен... Я делюсь с вами тем, что думаю, но я не Путин, слава Богу", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что он не может точно знать о намерениях Путина.

"Потому что он не всегда адекватен, потому что ни один адекватный человек не может просто так прийти в Украину и делать то, что он сделал. Я думаю, что он любит свою жизнь и то, как он руководит жизнью других. Именно поэтому, я думаю, что он должен бояться использовать ядерное оружие", - подчеркнул глава государства.

Ядерные угрозы Путина

Напомним, что недавно российский диктатор "предложил" расширить перечень условий применения ядерного оружия. В обновленной редакции ядерной доктрины агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или поддержкой ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.

В то же время Путин отметил, что российское ядерное оружие якобы мощнее оружия НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ядерные угрозы Путина "безответственными".

Подробнее о том, что известно о ядерных угрозах Путина и как реагирует Украина, - в материале РБК-Украина.

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