Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина: он не всегда адекватный

"Никто не знает, что у него в голове. Он может использовать ядерное оружие против любой страны в любое время. Или нет. Я не уверен, что он это сделает. Я не уверен... Я делюсь с вами тем, что думаю, но я не Путин, слава Богу", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что он не может точно знать о намерениях Путина.

"Потому что он не всегда адекватен, потому что ни один адекватный человек не может просто так прийти в Украину и делать то, что он сделал. Я думаю, что он любит свою жизнь и то, как он руководит жизнью других. Именно поэтому, я думаю, что он должен бояться использовать ядерное оружие", - подчеркнул глава государства.