UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський відреагував на масований обстріл України

Фото: наслідки обстрілу Росії по Україні (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

Першим кроком для встановлення миру має бути примус Росії до припинення масованих ударів по енергетиці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

Як нагадав Зеленський, минулої ночі російські терористи вдались до масованої атаки проти енергетики України. Під удар потрапили об'єкти в низці областей: 

  • Одеській; 
  • Полтавській; 
  • Чернігівській; 
  • Тернопільській областях. 

Загалом ворог застосував майже 70 крилатих та балістичних ракет, а також дві сотні ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА). 

"Зараз усюди, де потрібно, тривають ремонтні та відновлювальні роботи. На жаль, є пошкодження і звичайних житлових будівель. У Харкові російська ракета влучила поруч із будинком. Люди постраждали. Надається необхідна допомога", - додав він. 

 

Фото: наслідки обстрілу Росії по Україні (t.me/V_Zelenskiy_official) 

Mirage-2000 захищали небо 

Сьогодні до захисту неба були залучені F-16, а також надані Францією Mirage-2000. Останні ж успішно відпрацювали проти російських крилатих ракет. 

"Також відзначу за результат наші зенітні ракетні війська, армійську авіацію, всі наші підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи", - відзначив президент. 
 

Перші кроки до миру 

Зеленський зауважив, що першими кроками для встановлення реального миру має бути примус Росії до припинення масованих ударів. 

"Тишу в небі - заборону на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб. А також тишу на морі - реальну гарантію нормального судноплавства. Україна готова пройти шлях до миру, і саме Україна хоче миру з першої ж секунди цієї війни. Завдання - примусити Росію зупинити війну", - заявив він. 

Обстріл України у ніч на 7 березня 

Цієї ночі терористи вдались до комбінованої атаки. Ворог застосував ракети різних типів: повітряного, наземного та морського базування. Загалом терористи запустили 261 засіб повітряного нападу

  • 67 ракети різних типів; 
  • 194 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. 

Станом на 10 ранку було підтверджено збиття 134 повітряних цілей: 

  • 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
  • 8 крилатих ракет Калібр;
  • 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;
  • 100 ударних БпЛА типу Shahed й дронів інших типів. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в Україні