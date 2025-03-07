Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины

Как напомнил Зеленский, минувшей ночью российские террористы прибегли к массированной атаке против энергетики Украины. Под удар попали объекты в ряде областей:

Одесской;

Полтавской;

Черниговской;

Тернопольской областях.

В целом враг применил почти 70 крылатых и баллистических ракет, а также две сотни ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

"Сейчас всюду, где нужно, продолжаются ремонтные и восстановительные работы. К сожалению, есть повреждения и обычных жилых зданий. В Харькове российская ракета попала рядом с домом. Люди пострадали. Оказывается необходимая помощь", - добавил он.

Фото: последствия обстрелов России по Украине (t.me/V_Zelenskiy_official)

Mirage-2000 защищали небо

Сегодня к защите неба были привлечены F-16, а также предоставленные Францией Mirage-2000. Последние же успешно отработали против российских крылатых ракет.

"Также отмечу за результат наши зенитные ракетные войска, армейскую авиацию, все наши подразделения РЭБ и мобильные огневые группы", - отметил президент.

Первые шаги к миру

Зеленский отметил, что первыми шагами для установления реального мира должно быть принуждение России к прекращению массированных ударов.

"Тишину в небе - запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и авиабомб. А также тишину на море - реальную гарантию нормального судоходства. Украина готова пройти путь к миру, и именно Украина хочет мира с первой же секунды этой войны. Задача - заставить Россию остановить войну", - заявил он.

Обстрел Украины в ночь на 7 марта

Этой ночью террористы прибегли к комбинированной атаке. Враг применил ракеты различных типов: воздушного, наземного и морского базирования. В общем террористы запустили 261 средство воздушного нападения:

67 ракеты различных типов;

194 ударных дронов и беспилотников-имитаторов.

По состоянию на 10 утра было подтверждено сбитие 134 воздушных целей: