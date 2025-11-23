Зеленський відреагував на звинувачення Трампа в "нульовій подяці"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву американського президента Дональда Трампа - той звинуватив Україну у "невдячності". Зеленський заявив, що Україна вдячна як Сполученим Штатам, так і президенту США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.
Зеленський повідомив, що переговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном. Але разом із підсумками розмови він відреагував на заяви Трампа про нібито "невдячність" України.
"Лідерство Сполучених Штатів важливе, ми вдячні за все, що Америка й Президент Трамп роблять заради безпеки, і зберігаємо максимальну конструктивність. Очікуємо нових доповідей від наших команд зі Швейцарії", - написав він.
Трохи пізніше Зеленський у ще одному повідомленні знову висловив подяку Трампу, написавши також, що не менше Україна вдячна і європейським союзникам, які багато допомагають.
"Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з "джавелінів", рятує життя українців. Ми дякуємо всім у Європі, у Групі семи та Групі двадцяти, хто допомагає нам захищати життя. Важливо зберігати підтримку", - зазначив він.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп на тлі зустрічі представників США та України в Женеві розкритикував українську владу за нібито "невдячність". Також він знову поскаржився, що нібито "успадкував війну" від 46-го президента США Джозефа Байдена.
Тим часом переговори між делегаціями України та США в Женеві завершилися. Державний секретар США Марко Рубіо назвав зустріч дуже продуктивною та заявив, що за підсумками переговорів з Україною у Женеві в американський мирний план вносять зміни.
Секретар РНБО України Рустем Умеров ще раніше до цього заявив, що в поточній редакції план Трампа вже відображає більшість українських пріоритетів.