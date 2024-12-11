Зеленський відреагував на дзвінок Орбана до Путіна

"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду (сирійський диктатор, - ред.) в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції", - сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН.

"Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності - треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України", - підкреслив Зеленський.

Водночас глава держави висловив вдячність новообраному президенту США Дональду Трампу й іншим лідерам Європи, із якими Україна вже працює разом, щоб знайти правильні та сильні рішення заради справжнього миру.