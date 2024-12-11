Зеленський відреагував на дзвінок Орбана до Путіна

Угорський прем'єр Віктор Орбан сьогодні телефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Україна вважає це лише частиною "гри" Орбана на власний імідж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду (сирійський диктатор, - ред.) в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції", - сказав Зеленський.
Президент України наголосив, що абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН.
"Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності - треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України", - підкреслив Зеленський.
Водночас глава держави висловив вдячність новообраному президенту США Дональду Трампу й іншим лідерам Європи, із якими Україна вже працює разом, щоб знайти правильні та сильні рішення заради справжнього миру.
Нагадаємо, що сьогодні російський диктатор Володимир Путін та голова угорського уряду Віктор Орбан провели телефонні переговори. ЗМІ повідомляють, що розмова відбулась за ініціативи Орбана.
Зауважимо, що Зеленський згадав колишнього президента Сирії Башар Асада. Нагадаємо, що минулого тижня сирійські повстанці в ході блискавичного наступу повалили диктатора. А сам Асад був змушений тікати й зараз переховується на території Росії. У Москві Асад отримав притулок від свого союзника Путіна.
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