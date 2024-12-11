Зеленский отреагировал на звонок Орбана к Путину

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду (сирийский диктатор, - ред.) в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что абсолютно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужна решимость Америки, единство Европы и настрой всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН.

"Не надо играть на собственный имидж за счет единства – надо заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда дает успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, глава государства выразил благодарность новоизбранному президенту США Дональду Трампу и другим лидерам Европы, с которыми Украина уже работает вместе, чтобы найти правильные и сильные решения ради настоящего мира.