Зеленский отреагировал на звонок Орбана к Путину

Венгерский премьер Виктор Орбан сегодня звонил российскому диктатору Владимиру Путину. Украина считает это лишь частью "игры" Орбана на собственный имидж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду (сирийский диктатор, - ред.) в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции", - сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что абсолютно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужна решимость Америки, единство Европы и настрой всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН.
"Не надо играть на собственный имидж за счет единства – надо заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда дает успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины", - подчеркнул Зеленский.
В то же время, глава государства выразил благодарность новоизбранному президенту США Дональду Трампу и другим лидерам Европы, с которыми Украина уже работает вместе, чтобы найти правильные и сильные решения ради настоящего мира.
Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин и глава венгерского правительства Виктор Орбан провели телефонные переговоры. СМИ сообщают, что разговор состоялся по инициативе Орбана.
Заметим, что Зеленский вспомнил бывшего президента Сирии Башар Асада. Напомним, что на прошлой неделе сирийские повстанцы в ходе молниеносного наступления свергли диктатора. А сам Асад был вынужден бежать и сейчас скрывается на территории России. В Москве Асад получил убежище от своего союзника Путина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.