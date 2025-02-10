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Зеленський відреагував на чутки про розмову Трампа з Путіним

Київ, Понеділок 10 лютого 2025 19:55
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Зеленський відреагував на чутки про розмову Трампа з Путіним Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Інформація про спілкування президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним потребує підтвердження. Поки незрозуміло, чи правда це.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіньо.

Глава держави зазначив, що над організацією його зустрічі з Трампом працюють українські та американські чиновники. Сам президент США говорив про це, тому "ніякого секрету немає". Питання тільки в тому, коли така зустріч відбудеться.

"А те що вони (Трамп і Путін - ред.) спілкуються - ну подивимося, хто, як і чи це так", - додав Зеленський.

Чутки про переговори Трампа з Путіним

Нагадаємо, раніше американський таблоїд New York Post написав, що президент США Дональд Трамп заявив про переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

При цьому американський лідер відмовився відповідати, скільки разів він спілкувався з главою Кремля.

Зі свого боку прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не підтвердив і не спростував такі переговори.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський підкреслював, що йому важливо зустрітися з Трампом до того, як американський лідер зустрінеться з Путіним.

Детально про чутки навколо переговорів Трампа і Путіна - в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп
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