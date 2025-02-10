Зеленский отреагировал на слухи о разговоре Трампа с Путиным

Информация об общении президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным нуждается в подтверждении. Пока непонятно, правда ли это.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Европейского Инвестиционного Банка Надией Кальвиньо.

"А то что они (Трамп и Путин - ред.) общаются - ну посмотрим, кто, как и так ли это", - добавил Зеленский.

Глава государства отметил, что над организацией его встречи с Трампом работают украинские и американские чиновники. Сам президент США говорил об этом, поэтому “никакого секрета нет”. Вопрос только в том, когда такая встреча произойдет.

Слухи о переговорах Трампа с Путиным

Напомним, ранее американский таблоид New York Post написал, что президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом американский лидер отказался отвечать, сколько раз он общался с главой Кремля.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опровергнул такие переговоры.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что ему важно встретиться с Трампом до того, как американский лидер встретится с Путиным.

Детально о слухах вокруг переговоров Трампа и Путина - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.