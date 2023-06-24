Зеленський відреагував на бунт в Росії: хто обирає шлях зла - руйнує сам себе

Російська Федерація обрала саморуйнування, коли ступила на шлях зла. Сьогодні Московська область забарикадувалась від тих, кого ж сама озброїла.

"Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають - принижується, щоб дали "Шахеди". Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч - щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв", - написав президент.

Як відзначив Володимир Зеленський, Російська Федерація тривалий час маскувала пропагандою свою слабкість та дурість правління. Сьогодні ж хаосу стала настільки багато, що його неможливо приховати брехнею. Тим часом диктатор Володимир Путін продовжує лякати цивільних подіями 1917 року (революція в Російській Імперії), попри те, що сам привів країну до такого становища.

"Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу", - додав президента.

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