Зеленский отреагировал на бунт в России: кто выбирает путь зла - разрушает сам себя

Российская Федерация избрала саморазрушение, когда ступила на путь зла. Сегодня Московская область забаррикадировалась от тех, кого сама вооружила.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"Каждый, кто выбирает путь зла, - разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны - и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется. Терроризирует ракетами, а когда их сбивают - унижается, чтобы дали "Шахеды". Презирает людей и бросает на войну сотни тысяч - чтобы в конце забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил", - написал президент.

Как отметил Владимир Зеленский, Российская Федерация долгое время маскировала пропагандой свою слабость и глупость правления. Сегодня же хаоса стало настолько много, что его невозможно скрыть ложью. Между тем диктатор Владимир Путин продолжает пугать гражданских событиями 1917 года (революция в Российской Империи), несмотря на то, что сам привел страну к такому положению.

"Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя же потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна защитить Европу от расползания российского зла и хаоса", - добавил президент.

Что происходит в России?

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны России в ударе по тыловым позициям "вагнеровцев", в результате чего погибло много наемников. На фоне этого он также объявил о "походе" на Ростов-на-Дону, чтобы "разобраться с беззаконием в армии".

Сейчас известно о том, что наемники уже заняли Ростов. Также Reuters писало и о Воронеже.

Позже Пригожин заявил, что "вагнеровцы" будут идти в Москву, пока ему не выдадут министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

Все, что известно на данный момент о демарше Пригожина - читайте в материале агентства.