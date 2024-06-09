Зеленський відреагував на бої на Покровському напрямку та пообіцяв "нові кроки"

Покровський напрямок є найважчим з усіх на лінії фронту сьогодні. Проте Україна працює над тим, щоб військові мали достатньо необхідного для оборони.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Покровський напрямок, Донеччина. Там майже щодня незмінно найважче по фронту. Найбільший тиск окупанта. Щодня - найбільша кількість боїв. Лише за вчора понад 40 атак, сьогодні, на цей час, уже більш як 20. Кожен наш воїн, хто саме там знищує ворога, кожен наш солдат і командир, які роблять усе, щоб втримати наші позиції та допомогти воїнам на позиціях поруч, - усім вам особлива вдячність", - сказав глава держави.
Зеленський зазначив, що Україна докладає максимум зусиль, щоб у військових було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем.
"Була вже сьогодні доповідь головкома Сирського, ще буде доповідь керівника ГУР Буданова - ми готуємо наші нові кроки. Україна обов’язково захистить себе", - додав президент.
Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на вечір на фронті відбулося вже понад 60 бойових зіткнень. На Покровському напрямку - понад 20 з них. Ввечері на цьому напрямку все ще тривали бої в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Новопокровського.
Додамо, російські втрати за минулу добу на фронті склали понад 1200 солдатів. Загальні втрати російських окупантів на сьогодні сягають 518 560 осіб.
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